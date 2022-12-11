МЗС запускає інформкампанію для привернення уваги світу до українців у полоні

Міністерство закордонних справ України анонсувало інформаційну кампанію "Captured", щоб привернути увагу світу до долі військових і цивільних українців у російському полоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це у зовнішньодипломатичному відомстві оголосили до дня прав людини.

Кампанія буде спрямована на закордонну аудиторію - активне громадянське суспільство й уряди, та передбачає створення онлайн-платформи з історіями полонених та інформацією про порушення Росією фундаментальних норм і принципів міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни. Над проєктом спільно працюють правозахисні активісти, серед яких Центр громадянських свобод - цьогорічний лауреат Нобелівської премії миру, МЗС і родини людей, які опинились у полоні.

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