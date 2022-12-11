Рашисти здійснили шість вогневих атак на Авдіївку, - Нацполіція

Окупаційна армія РФ завдала 12 ударів по Донеччині, є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

"Війська РФ здійснили шість вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Часів Яр, села Карлівка, Максимільянівка. Окупанти били по мирному населенню з РСЗВ "Град" та артилерії. Пошкоджено 2 житлових будинки і приміщення водоканалу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Бахмуті та Максимільянівці.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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