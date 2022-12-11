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Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів, - посол Макеєв

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Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів, - посол Макеєв
Німеччина пообіцяла передати Україні більше зброї та боєприпасів. До того ж, країни ведуть перемовини щодо поставок сучасних танків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва Welt am Sonntag.

"У прямих переговорах нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час", - сказав він.

Він зазначив, що не хоче чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд - натомість хоче змусити Німеччину надати те, що вона має, швидше, оскільки Україна не має часу чекати на зброю.

Макеєв наголосив, що українським військовим терміново потрібно більше зенітних систем, самохідних гаубиць, гепардів і боєприпасів.

"Крім того, ми ще ведемо переговори про поставку танків Marder і Leopard. Однак рішення щодо цього залишається за федеральним урядом", - сказав посол.

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Макеєв зазначив, що Україна очікує від німецького уряду більш оперативного реагування на наші конкретні пропозиції та запити. Він додав, що у цього спостерігається позитивна динаміка.

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Топ коментарі

  • Roman Skripnik
    Запорожские разведчики "Бандерлоги" рассказали о проведении спецоперации.

    Так, в Бердянском районе они вычислили место, где оккупанты перезаряжали ЗРК С-300 и сумели "накрыть" его.

    Была сильная и долгая детонация. Уничтожено 7 единиц техники. 30 военных рф отправились на концерт Кабзона.

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  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    після мостових переправ, замість "патріотів" добавлять палатки,генератори і чайники для пунктів "незламності" для зламаних
  • Alexey Prus 9f3d4003
    одразу після ковдр, опись проведуть, папери позаповнюють, і за 2-3 місяці привезуть..не те
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