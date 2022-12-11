Минулої доби піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехнічні підрозділи залучалися 115 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1274 вибухонебезпечні предмети. Обстежено територію площею 53 гектари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МВС України.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 13047 разів, на Київщині – 7010, на Чернігівщині – 4287, на Донеччині – 3042, на Миколаївщині – 2278, на Сумщині – 1652, на Херсонщині – 1077, на Черкащині – 1075.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 302 802 вибухонебезпечних предмети та 2891 кг вибухової речовини, у тому числі 2155 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 76 432 гектари.

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