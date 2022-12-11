Новини • Агресія Росії проти України

Минулої доби піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів

2270
Минулої доби піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів
Протягом доби піротехнічні підрозділи залучалися 115 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1274 вибухонебезпечні предмети. Обстежено територію площею 53 гектари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МВС України

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 13047 разів, на Київщині – 7010, на Чернігівщині – 4287, на Донеччині – 3042, на Миколаївщині – 2278, на Сумщині – 1652, на Херсонщині – 1077, на Черкащині – 1075.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 302 802 вибухонебезпечних предмети та 2891 кг вибухової речовини, у тому числі 2155 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 76 432 гектари.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сніг ускладнює розмінування Харківщини: через нього пристрої не бачать вибухівку з пластику

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини