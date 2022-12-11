Росіяни під час останніх атак запускали дрони з Азовського моря, - Повітряні сили ЗСУ
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Російські військові під час останніх атак запускали дрони-камікадзе по території України з акваторії Азовського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти", - сказав Ігнат.
Те що росіяни кілька тижнів не атакували Україну дронами-камікадзе, скоріш за все, пов'язане з браком безпілотників. Однак є ймовірність того, що Росія вже отримала нову партію "камікадзе".