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Росіяни під час останніх атак запускали дрони з Азовського моря, - Повітряні сили ЗСУ

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Росіяни під час останніх атак запускали дрони з Азовського моря, - Повітряні сили ЗСУ
Російські військові під час останніх атак запускали дрони-камікадзе по території України з акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти", - сказав Ігнат.

Те що росіяни кілька тижнів не атакували Україну дронами-камікадзе, скоріш за все, пов'язане з браком безпілотників. Однак є ймовірність того, що Росія вже отримала нову партію "камікадзе".

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Топ коментарі

  • FT FT
    Ну значит туда и должна прилететь ответка в краснодарский край. Кацап как истинный раб должен чуствовать плеть хозяина чтобы определять для себя границы куда можно сунуть свое рыло а куда нет и где нужно остановиться. Потому что словами кацапы не понимают.
  • Перехватчик
  • freedom of speech
    Считать сколько у РФ осталось ракет или дронов - это удел бабушек на лавочке у подъезда.
    Намного больше интересует почему из 15 мопедов, которые сбиваются стрелковым, сбито только 10. И эти 5 прилетевших полностью вырубили электрику во всей Одесской области.
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