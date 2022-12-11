Російські загарбники випустили за тиждень з окупованих територій лише 421 особу, - Федоров

Через блокпост у Василівці рашисти випустили за тиждень з тимчасово окупованих територій лише 421 особу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"За тиждень із захоплених частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 421 людину. Ще тисячі чекають своєї черги", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Мелітополя вкотре закликав мешканців окупованих територій евакуюватися за будь-якої можливості.

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