Російські загарбники випустили за тиждень з окупованих територій лише 421 особу, - Федоров
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Через блокпост у Василівці рашисти випустили за тиждень з тимчасово окупованих територій лише 421 особу.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"За тиждень із захоплених частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 421 людину. Ще тисячі чекають своєї черги", - йдеться в повідомленні.
Міський голова Мелітополя вкотре закликав мешканців окупованих територій евакуюватися за будь-якої можливості.