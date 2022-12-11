Шторм на Чорному морі відтермінував виведення російських ракетоносіїв, - ОК "Південь"
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Корабельне угрупування ворога складається з вісьмох одиниць, і ракетоносіїв не зафіксовано - не підводних, не надводних. На Чорному морі потужний шторм близько 4-5 балів. Це може бути одним із факторів, що ракетоносії не вивели на бойове чергування. Однак протягом двох-трьох годин вони можуть вийти з пунктів базування в тимчасово окупованому Криму. Ми оперативно сповіщаємо про обстановку", - сказала вона.
Водночас Гуменюк зазначила, що разом зі штормом посилилася й мінна загроза. За її словами, наразі і на миколаївському, і на одеському напрямках працюють підривні команди, знешкоджуючи ці міни.
Гуменюк закликала населення дотримуватися правил безпеки, зокрема, не наближатися до урізу води більш ніж на 100 м.