Зеленський поговорив телефоном з Макроном про формулу миру та оборонну співпрацю
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - зазначив глава держави.