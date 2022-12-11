Наразі в Одесі не працюють 43 котельні зі 140 наявних, - Труханов
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Через стрибки напруги в Одесі перезапустили роботу котелень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Також у місті відновляють роботу насосних станцій. До адрес, де немає води із вчорашнього дня, комунальники підвозять технічну воду машинами.
Крім того, у місті працює понад 250 "Пунктів незламності", які за вчора відвідало 15 тисяч людей. У них можна підзарядити гаджети. Список адрес можна переглянути тут.
У повідомленні зазначено, що працюють всі комунальні служби й ситуація постійно змінюється. Зусилля зосереджують на утриманні критичної інфраструктури — води, тепла, насосних станцій та котелень.