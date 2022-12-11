Понад 300 тисяч абонентів в Одеській області все ще залишаються без світла. Відновлено живлення об’єктів водопостачання

У Одеській області від учора без електрики залишаються до 300 тисяч абонентів. Ситуація зі світлом в місті та області поступово покращується.

Про це розповів голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз, поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З 1,5 млн мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації", - розповів Марченко.

За інформацією Інфоксводоканал, енергетики відновили енергоживлення об'єктів водопостачання, тому ситуація із водою в Одесі має стабілізуватися протягом декількох годин.

"Наразі фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання", - йдеться в повідомленні.

Додається, що робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень потрібно підготувати певний запас питної води.

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