Новини • Агресія Росії проти України

Понад 300 тисяч абонентів в Одеській області все ще залишаються без світла. Відновлено живлення об’єктів водопостачання

99012
Понад 300 тисяч абонентів в Одеській області все ще залишаються без світла. Відновлено живлення об’єктів водопостачання
У Одеській області від учора без електрики залишаються до 300 тисяч абонентів. Ситуація зі світлом в місті та області поступово покращується.

Про це розповів голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз, поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. З 1,5 млн мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшилась ця кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації", - розповів Марченко.

За інформацією Інфоксводоканал, енергетики  відновили енергоживлення об'єктів водопостачання, тому ситуація із водою в Одесі має стабілізуватися протягом декількох годин.

"Наразі фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання", - йдеться в повідомленні. 

Додається, що робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень потрібно підготувати певний запас питної води.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі в Одесі не працюють 43 котельні зі 140 наявних, - Труханов

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Urs

  • Urs
    это да, самое время отобрать у ахметова и передать в управление труханову.
  • Urs
    э, нет. Это не вам решать. Это будут решать избиратели, где и кем будет работать труханов.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини