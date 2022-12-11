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Шмигаль про ситуацію в енергосистемі: Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, нас чекають суттєві обмеження взимку

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Шмигаль про ситуацію в енергосистемі: Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, нас чекають суттєві обмеження взимку
В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

"Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", - зазначає він.

Тому уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.

 Перший пріоритет - це критична інфраструктура й лікарні.

 Другий пріоритет - підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу.

 Третій пріоритет - бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти.

Четвертий пріоритет - житловий сектор.

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Топ коментарі

  • Urs

  • Svitlana L
    Шмигаль показав що він неефективний та непрофесійний прем'єр, а ситуація вимагає швидких та професійних рішень до того ж рішень проти інтересів олігарха Ахметова, націоналізація та цілодобове відновлення всіх пошкоджених об'єктів енергомережі та генерації! Ці потрібні державі рішення ахметівський менеджер Шмигаль не прийме ніколи, бо це нанесе Ахметову непоправної шкоди!
  • CrossFirenko
    Ще літом був скандал, що ТЕЦ не забезпечені вугілля, щоб пройти зиму. Бо ті обсяги, які браво хтось у відосику зачитав, виявились торф'яним вугіллям. Який на ТЕЦ використовувати не можна. Навіщо купувати, якщо війна все зпише?
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