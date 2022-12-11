Шмигаль про ситуацію в енергосистемі: Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, нас чекають суттєві обмеження взимку
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В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності.
Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.
"Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", - зазначає він.
Тому уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.
Перший пріоритет - це критична інфраструктура й лікарні.
Другий пріоритет - підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу.
Третій пріоритет - бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти.
Четвертий пріоритет - житловий сектор.