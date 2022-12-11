Члени російської військової групи "Русич" збирають інформацію для можливих терактів у країнах Балтії, - The Guardian

Члени російської військової групи "Русич", на боці якої воюють неонацисти, збирають інформацію для можливих терактів у країнах НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

На цьому тижні у Telegram-каналі групи "Русич" було оприлюднено повідомлення з проханням до підписників, які мешкають у країнах Балтії, поділитися інформацією про військову інфраструктуру. Їх цікавлять дані про військові частини, а також про солдатів та їхніх родичів. При цьому неонацисти хочуть дізнатися інформацію про пересування патрулів, місця прикордонних постів, системи спостереження, транспорт.

Джерела видання стверджують, що такий "незвичайний крок" учасників ультраправої групи може свідчити про розчарування у Кремлі та незадоволення перебігом війни в Україні. Вони додали, що влада РФ втрачає контроль над своїми неонацистськими військовими організаціями, які "можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження української війни, що викликає побоювання ескалації у разі нападу на країни НАТО".

"Чи вказує це на фрагментацію в російській системі? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними (воєнізованими групами - ред.) і вони почнуть здійснювати несанкціоновані дії, які можуть випадково призвести до ескалації ситуації? Головне питання полягає в тому, наскільки Кремль справді контролює ситуацію", - заявив один зі співрозмовників The Guardian.

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