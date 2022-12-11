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Члени російської військової групи "Русич" збирають інформацію для можливих терактів у країнах Балтії, - The Guardian

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Члени російської військової групи "Русич" збирають інформацію для можливих терактів у країнах Балтії, - The Guardian
Члени російської військової групи "Русич", на боці якої воюють неонацисти, збирають інформацію для можливих терактів у країнах НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

На цьому тижні у Telegram-каналі групи "Русич" було оприлюднено повідомлення з проханням до підписників, які мешкають у країнах Балтії, поділитися інформацією про військову інфраструктуру. Їх цікавлять дані про військові частини, а також про солдатів та їхніх родичів. При цьому неонацисти хочуть дізнатися інформацію про пересування патрулів, місця прикордонних постів, системи спостереження, транспорт.

Джерела видання стверджують, що такий "незвичайний крок" учасників ультраправої групи може свідчити про розчарування у Кремлі та незадоволення перебігом війни в Україні. Вони додали, що влада РФ втрачає контроль над своїми неонацистськими військовими організаціями, які "можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження української війни, що викликає побоювання ескалації у разі нападу на країни НАТО".

"Чи вказує це на фрагментацію в російській системі? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними (воєнізованими групами - ред.) і вони почнуть здійснювати несанкціоновані дії, які можуть випадково призвести до ескалації ситуації? Головне питання полягає в тому, наскільки Кремль справді контролює ситуацію", - заявив один зі співрозмовників The Guardian.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше два російські неонацистські угруповання воюють в Україні, - Spiegel

Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    Не знаю хто написав - не я. Але круто, дуже круто!

    Привіт, світе!

    Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

    Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

    Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

    Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

    Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

    Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

    Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

    Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні.
  • Viktor Malchenko 419725e1
    Спеціалістів по таким операціям (В. Бурба та його команда) зелена влада по вказівці центра( ГРУ,ФСБ) розігнала,а Буданов людина більше блогер, ніж керівник ГУР.
  • НБ
    Мільчаков сьогодні активно виховує своїм прикладом молодь... Саме його існування є визнанням бездіяльності спецслужб України. Таких унікальних виродків як цей одиниці і їх необхідно фізично знищувати.
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