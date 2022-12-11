МЗС Британії песимістично оцінює перспективу мирних переговорів між Росією та Україною: "Риторика Путіна досі дуже войовнича"
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News в неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Клеверлі заявив, що Британія підтримує якнайскоріше проведення мирних переговорів, але за умови, що параметри миру встановлює Україна.
"Будь-які переговори мають бути справжніми, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння Росії та подальшого вербування солдатів", – сказав він.
Поки що, додав Клеверлі, він не бачить жодних ознак того, що Володимир Путін готовий вести переговори "у дусі доброї волі".
"Ширша риторика досі дуже войовнича", – констатував він.
В іншому інтерв'ю, яке вийшло на британському телеканалі BBC в неділю, він сказав, що Британія намагається донести світу, що "агресія не приносить результатів, не можна отримати вигоду від вторгнення на територію сусіда".