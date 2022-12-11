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Відповідальність за злочини понесуть усі, від виконавців до Путіна, - глава МЗС Британії Клеверлі

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Відповідальність за злочини понесуть усі, від виконавців до Путіна, - глава МЗС Британії Клеверлі
Російський диктатор Володимир Путін неминуче понесе відповідальність за розв’язану в Україні війну поряд із винними у скоєнні військових злочинів.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

За словами Клеверлі, необхідно донести до всього світу розуміння, що агресія не повинна давати агресору вигоду.

"Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Володимира Путіна", – сказав Клеверлі.

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Міністр сказав, що Британія підтримує роботу Міжнародного кримінального суду, проте не виключає створення інших механізмів. Він зазначив, що Лондон разом із Києвом та іншими партнерами обговорюватимуть, як ефективно притягнути до відповідальності винуватців війни.

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Топ коментарі

  • Володимир Магура
    Прослушал интервью пленного рашыстского мобика из Масквы каналу Золкина. Красивый, ухоженный , манагер из МАГНИТА, вроде с высшим образованием, семья, сын 8 лет. Я не говорю про полную кашу в его бошке и полное непонимание, что он делает у нас, в Украине. Меня поразили 2 признания этого убожества . Они стояли на блок -посту около Изюма Харьковоской области, возле какого-то хутора. Один из жителей этого поселения принес им на пост банку меда. Рашня выжрала этот мед. А на другой день эта рашыстская шобла поперлась и разорила дом этого человека, вынесли плазму ТВ, , как обычно, стиральную машину, да еще и насрала на кроватях!!!!!! Дальше больше! На другой дено командир этой банды приказал стрелять по гражданским лицам, тем, которые еще не уехали, на поражение, патаму-шта это "бэндэравские шпиёны", каторые астались шпиёнить...А вы говорите что это люди?Несколько дней тому назад этот блок-пост был разбит ЗСУ, а его насельников взяли в плен. Один из рашыстских солдат, 130 кг хряк, был ранен в ногу. Так вот, его сослуживцы отказались нести своего сослуживца на носилках « патаму-шта он чижолый». А наші українські хлопчики несли цю рашистську тушу 6 км до найближчого госпіталя. Хлопці! Нащо вам це було потрібно? Ви нам потрібнв живими, своїм мамам, жінкам, дітям. В розхід усю цю нечисть!!!!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Потрібно Україні зробити свій Моссад
  • Вячеслав Crane
    Підтримка Британії і інших дружніх країн має для нас нині вирішальне значення.
    Раніше, коли Московія влащтовувала українцям геноцид, Захід, на жаль, заплющував очі, або навіть підтримував московитів, білих дикунів проти червоних, але тепер все інакше.
    Маємо гарантії від цивілізованих держав про підтримку, допоки людожери не витримають і відчепляться від нас і поповзуть назад у свою нору виживати, чи зализувати свої рани.
    Це не альтруїзм. Якщо Потвора вирішила знищити, викреслити з історії 40-мільйонний народ, то щоб тоді вона зробила з іншими, набагато меншими за чисельністю, народами, якби це їй (теоретично) вдалося.
    Допомагаючи нам зброєю і фінансами, ці народи допомагають не лише нам, але й собі, щоб не жити у світі, де долю народів вирішують якісь біснуваті фюрери, з враженим хворобами мозком.
    Завдяки цьому, ми переможемо у критично необхідних параметрах, збережемо суб'єктність як держава, і повернемо захоплені території.
    Чудовисько буде відгороджене від України санітарним кордоном.
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