Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і розширення зернового коридору
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це він розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжив діалог із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - розповів Зеленський.