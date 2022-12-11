Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і розширення зернового коридору

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - розповів Зеленський.

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