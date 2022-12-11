Новини • Війна

Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і розширення зернового коридору

3 26930
Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу і розширення зернового коридору
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган і Путін провели телефонну розмову: обговорили зернову угоду та Україну

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Великая Исландия
    мастерство не пронюхаешь...!!!
  • 5 копійок
    Майстер розмовного жанру.
  • Сергій Коркмен
    а чому тільки про розширення?

    може пора й про поглиблення?

    видовження тощо?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини