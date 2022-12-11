НАТО ніколи не погрожувала Росії і не робить цього зараз, - голова МЗС Британії Клеверлі

Завдання НАТО - захищати свої держави-членів, а не погрожувати Росії чи будь-якій іншій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії.

"НАТО чітко дала зрозуміти, що ми є оборонним альянсом. НАТО ніколи не погрожувала Росії і не робить цього зараз", - сказав він.

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Клеверлі наголосив, що країни, які приєднуються до НАТО, роблять це добровільно, і в цьому немає жодного примусу. Так, Альянс існує, щоб захищати своїх держав-членів, а не погрожувати комусь іншому.

Він додав, що для НАТО немає внутрішньої потреби втягуватись у конфлікт, і вони фактично намагаються зробити так, щоб цього не сталося"

"Зрештою, це Володимир Путін, який використовує ескулятивну мову. Саме він загрожував подальшою імперською експансією, посилаючись на … його зосередженість на історичній імперії Росії. Отже, це він є агресором", - сказав Клеверлі.