Нафтові санкції болісно б’ють по економіці Росії, - Bloomberg

Майже повна заборона на імпорт російської нафти до Європейського Союзу болісно вдарила по нафтових доходах РФ.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається у публікації, раніше адміністрація США побоювалася, що санкції ЄС щодо російської нафти, які набули чинності 5 грудня, призведуть до різкого зростання цін на енергоносії. Особливе занепокоєння викликала заборона на логістичні, страхові та фінансові послуги щодо транспортування російської нафти танкерами.

Щоб пом'якшити наслідки, було запропоновано встановити верхню межу ціни на неї на рівні 60 доларів за барель – у цьому разі заборона на постачання та послуги не застосовується.

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"Але, схоже, не варто хвилюватися – принаймні, поки що", - зазначає видання.

За його даними, москва втратила європейський ринок – понад 1,5 млн барелів на день. До кінця року вона втрачатиме ще 500 тис. барелів на день, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов'язання щодо припинення імпорту нафти трубопроводами.

Водночас ціни на нафту у світі впали. Наприкінці тижня нафта марки Brent продавалася за ціною менш як 77 доларів за барель, що на 14% менше від максимумів, досягнутих у понеділок – після того, як санкції набули чинності.

При цьому російська нафта Urals подешевшала ще більше й продавалася за трохи більш як 40 доларів за барель (тобто за собівартістю) у балтійських портах країни.

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Санкції ЄС не лише не створили дефіциту нафти, а й призвели до перенасичення ринків, йдеться у публікації.