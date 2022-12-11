Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ, - Кравчук

Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ, запевняє заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реєстрація для інтернет-сайтів не є обов’язковою. Ми даємо можливість добровільно прийти в Нацраду і сказати, що хочете вважатися медіа і щоб вас закон захищав як журналіста. Є окремі статті Кримінального кодексу, що захищають журналістів", - наголосила Кравчук.

"Зараз ми провели комітет і змінили частину, яка стосується онлайн-медіа. То ми для зареєстрованих медіа змінили навіть санкцію у вигляді тимчасового блокування (було місяць). Тобто для зареєстрованих медіа навіть тимчасового блокування не буде, лише через суд. Тільки, якщо будуть писати статті "Путін-прийди, ти наш рятівник", то Нацрада може застосувати штраф, а потім звернутись до суду", - пояснила Кравчук.

"У випадку анонімних медіа – де немає ні ідентифікованих журналістів, ні власників – їх Нацрада може заблокувати без рішення суду. І з цим погоджуються всі, бо там навіть незрозуміло, кому Нацрада має писати", - пояснила депутатка.

Також читайте: ЄС непублічно закликає Київ відходити від формату "єдиних новин" на телебаченні, - посол Німеччини Фельдгузен

Для незаеєстрованих онлайн-меді, переважно регіональних, було зменшено час блокування до двох тижнів. "Повне блокування лише через суд, незалежно це зареєстроване чи незареєстроване. Була пропозиція для незареєстрованих замінити на подвійний штраф, але це фактично означає, що хтось буде відкуповуватись (зокрема і за російські гроші), платити штрафи і не знімати контент", - розповіла Кравчук.

Депутатка також уточнила, що настання санкцій треба написати три статті, які порушують законодавство України, закликають, наприклад, до вторгнення Росії і після зауважень Нацради, місяць їх не знімати. І в перших випадках – це буде просто припис, мовляв, у вас є блог, що закликає до "русскага міра" і є загроза нацбезпеці.

Кравчук вважає, що більшість онлайн-медіа пройдуть реєстрацію, зокрема, що першочерогово отримувати акредитацію. Водночас вона уточнила, що це не значить, що такі ЗМі будуть позбавлені акредитації.

Читайте також: Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься відповідно до вимог часу та ЄС, - Кондратюк

"Це на розсуд міністерств і відомств. Але завжди є обмежена кількість місць і тоді реєстрація дозволить бути в пріоритеті при акредитації, але не обов’язково. І мені здається, що це нормально, бо має ж бути якась логіка", - зазначила Кравчук.

Вона уточнила, що санкції не стосуватимуться критики влади.

Що стосується власників ютуб-платформ, то для них "Юрисдикція українського законодавства на платформи спільного доступу вона ж не поширюється, Нацрада може писати Youtube, Facebook. Але ми даємо можливість, якщо хтось на Youtube веде постійні програми, то ми даємо можливість добровільно ідентифікуватись як медіа", - пояснила Кравчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про медіа