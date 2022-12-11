Перший потяг на відновленому маршруті прибув зі словацького Кошіце до Мукачева, - Укрзалізниця
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє у Телеграмі.
"30 перших пасажирів провели в дорозі трохи більше часу через заметіль, але вже відігріваються кийзликами. Тепер це стане регулярним щоденним сполученням", - ідеться у повідомленні.
В Укрзалізниці зазначили, що поїзд має зупинки в Чієрна-над-Тісоу та у Чопі — новоствореному залізничному хабі Закарпаття з рейсами до Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода.
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Квитки продаються у словацьких касах по 7,5 євро або на борту по 6,80 євро з Чопа. Якщо купувати в Україні, то - 406 грн у касі №2 в Мукачево або 373 грн з Чопа (залежить від курса швейцарського франка, який є базовим для міжнародних залізничних розрахунків). На борту оплата можлива тільки в євро.
Посадка на цей поїзд відбувається на станції Мукачево з окремої платформи.