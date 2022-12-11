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Перший потяг на відновленому маршруті прибув зі словацького Кошіце  до Мукачева, - Укрзалізниця

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Перший потяг на відновленому маршруті прибув зі словацького Кошіце  до Мукачева, - Укрзалізниця
Перший від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рейс зі словацького Кошіце прибув до Мукачева Закарпатської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це  "Укрзалізниця" повідомляє у Телеграмі.

"30 перших пасажирів провели в дорозі трохи більше часу через заметіль, але вже відігріваються кийзликами. Тепер це стане регулярним щоденним сполученням", - ідеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що поїзд має зупинки в Чієрна-над-Тісоу та у Чопі — новоствореному залізничному хабі Закарпаття з рейсами до Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзалізниця відновлює рейси із Закарпаття до Словаччини

Квитки продаються у словацьких касах по 7,5 євро або на борту по 6,80 євро з Чопа. Якщо купувати в Україні, то - 406 грн у касі №2 в Мукачево або 373 грн з Чопа (залежить від курса швейцарського франка, який є базовим для міжнародних залізничних розрахунків). На борту оплата можлива тільки в євро.

Посадка на цей поїзд відбувається на станції Мукачево з окремої платформи.

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Топ коментарі

  • Sergii Naushenko
    Для кого цей поїзд взагалі???
    Всі жінки, діти та люди літнього віку, хто хотів, вже виїхали!
  • Дмитрий 297cdebe
    Там уже евроколея сделана
  • Mosquito
    Так.Від Мукачева до словацького і венгерськрго кордонів.
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