Українська ППО наразі не має змоги збивати балістичні ракети, які може використовувати РФ, - Повітряні сили

Іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія у війні проти Україні, не чутливі до холоду, на їхнє використання може впливати лише шквальний вітер.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Хтось припустив, що, може, холодно літачкам. Холодна погода ніяк не впливає, лише нельотна погода – шквальний вітер, який на площину крила "Шахеда" може впливати. …При певній вологості повітря може бути обмерзання годину-дві-три, а потім вони можуть спокійно собі летіти в будь-яку морозну погоду. Це не є проблема…

Ні мороз, ні тепло не впливає на діяльність цих дронів. Впливає лише певна погода, яка може заважати – це обмерзання. Неважливо, чи плюс, чи мінус – вони (росіяни. – Ред.) будуть їх використовувати, коли вони будуть у них в наявності", - розповів він.

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Ігнат також наголосив, що українська протиповітряна оборона не має змоги збивати балістичні ракети, які може використовувати Росія.

"Ні "Іскандери", ні ракети С-300, ні ракети іранські… Балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами протиповітряної оборони, які є у нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет – це на старті, там, де вони знаходяться. Різні види бавовни можуть допомогти знищити ці ракети. План дій у вищого військово-політичного керівництва є, якщо це станеться. Думаю, наші партнери теж будуть допомагати Україні", - сказав він.