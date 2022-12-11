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Через негоду у Львові впали понад 100 дерев, пошкоджено автомобілі, - міськрада

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Через негоду у Львові впали понад 100 дерев, пошкоджено автомобілі, - міськрада
Через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок у Львові впали понад сто дерев.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомила пресслужба Львівської міськради.

За повідомленнями, комунальники прибирають дерева з доріг і тротуарів. Через падіння, переважно гілок дерев, пошкоджено 10 автомобілів. Також гілки пошкодили електромережі.

"Роботи з ліквідації пошкоджень ліній електромережі проводитимуть після того, як заберуть повалені дерева. Ремонтні бригади ЛКП "Львівсвітло" будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження", ‒ заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Через обледеніння електропроводів трамваї та тролейбуси у місті не курсують.

За даними синоптиків, 11-12 грудня у Львові спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Міська влада закликає учасників дорожнього руху бути обачними на дорогах. Зокрема, з огляду на те, що у Львові вимикають електропостачання і в багатьох районах немає вуличного освітлення.

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Топ коментарі

  • Tohellandback
    Ремонтні бригади ЛКП "Львівсвітло" будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження", ‒ заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

    Хотелось бы, что бы Ирина тоже не утопала домой, пока будут работать ремонтные бригады
  • Сергій Коркмен
    тому що гілки вкрилися шаром льоду - вчора дощ плавно перейшов у мороз та сніг вночі

    вага льоду виявилася надмірною
  • Сергій Коркмен
    ви просто не бачили, які саме гілки попадали на електричні дроти - вже обрізані

    тонни льоду поламали ці нещасні гілки, встояли лише ті, що були загрубі зі стегно людини - так не обрізають, хіба все дерево зрізати прийдеться
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