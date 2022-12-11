У ПАР підозрюють уряд у продажу зброї Росії, - The Telegraph

У ПАР депутати парламенту підозрюють, що влада країни продає зброю Росії.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Цього тижня в південноафриканському порту на базі ВМС поблизу Кейптауна було помічено російське судно Lady R, яке, за даними США, раніше перевозило зброю для Росії.

Зазначається, що контейнеровоз Lady R пришвартувався в порту Сімонстаун поблизу Кейптауна 6 грудня. Через три дні після цього, за словами очевидців, на судно поклали невідомий вантаж. При цьому роботи велися переважно вночі, а територію навколо судна охороняли озброєні люди.

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Поки корабель перебував у Саймонстауні, у нього була вимкнена система автоматичної ідентифікації (AIS), яка передає координати корабля. 9 грудня контейнеровоз вийшов у море. І тільки після цього команда включила АІС. За даними служби Marine Traffic, судно прямує з Камеруну до Стамбула. Корабель повинен бути в пункті призначення 15 січня.

Депутат парламенту Південної Африки від опозиційного Демократичного альянсу Кобус Маре звернувся з письмовим запитом до міністра оборони країни Танді Модісі. Парламентарій вимагає пояснити, що робило підсанкційне судно в порту ПАР і чому його вантаж був у таємниці.

"Така поведінка стурбувала місцевих жителів, оскільки човен перебуває під санкціями Сполучених Штатів і Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну", — йдеться у заяві Кобуса Маре.

За словами Маре, "очевидно", що Armscor, агентство із закупівель озброєнь південноафриканського міністерства оборони, пов'язане з ситуацією. Саме Armscor оформила контракт з водіями, які перевозили вантаж.

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Міністерство оборони ПАР не прокоментувало появу російського судна в порту країни. Національний комітет з контролю за звичайними озброєннями (NCACC), куди місцеві постачальники зброї звертаються за дозволами, заявляє, що не має інформації про продаж зброї Росії.