Влада Косова закликала місію НАТО розібрати барикади, які спорудили серби

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті звернувся до місії НАТО KFOR з проханням гарантувати вільне пересування на півночі республіки, де сербське населення збудувало барикади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє косовська служба"Радіо Свободи".

Він наголосив, що чекає, поки KFOR прибере барикади на заблокованих дорогах на півночі.

Ситуація на півночі Косова загострилася ще наприкінці липня цього року, після того, як косовський уряд постановив перереєструвати номерні знаки та документи, видані в Сербії.

За день до того, як постанова набула чинності, серби з північного Косова заблокували дороги.

Сербія, яка не визнає незалежність Косово та вважає його своєю територією, відповідно, не визнає і його права щодо реєстрації таких документів.

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Водночас прем’єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що "нелегальні сербські структури на півночі почали блокувати дороги та стріляти" ще до того, як Косово почало видавати документи на в’їзд-виїзд на кордоні з Сербією.

У серпні влада Косова та Сербія змогли домовитися щодо перереєстрації документів та автомобільних номерних знаків. Тоді високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що косовські серби зможуть вільно подорожувати між Косовом та Сербією, використовуючи свої ідентифікаційні картки.

У листопаді після переговорів Сербія погодилася більше не видавати номерні знаки з позначеннями міст Косова. У використанні залишаться номерні знаки, які видали за останні три роки, але нові номери тепер не випускатимуть.

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