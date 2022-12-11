Парламент Нідерландів пропонує заморозити вступ Сербії в ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ

Нижня палата парламенту Нідерландів – Палата представників – ухвалила резолюцію із закликом надати Європейській комісії повноваження для покарання Сербії через відмову приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з текстом резолюції, узгодженість зовнішньої політики Сербії із зовнішньою політикою ЄС у 2022 році впала до 45%, тоді як роком раніше становила 64%, що є "важливим критерієм у процесі розширення" блоку.

"Злочинна війна, розпочата Росією проти України, робить як ніколи важливим дотримання країнами-кандидатами та країнами-членами ЄС положень спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС", – зазначають нідерландські депутати.

Вони закликали уряд Нідерландів звернутися до Європейської комісії з проханням до жовтня 2023 року вийти з "пропозиціями, на основі яких у процесі вступу до ЄС з країною-кандидатом можуть бути застосовані наслідки на неузгодженість із Спільною зовнішньою та безпековою політикою, зокрема, замороження процесу вступу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії через Сербію, - Вучич

Хоча в Нідерландах сам парламент не має прямого стосунку до здійснення зовнішньої політики, він надає уряду вказівки, на які той має орієнтуватися. Так сталося зокрема у випадку блокування Амстердамом переговорів про вступ із Албанією.

Окрім Білорусі, Сербія є єдиною країною в Європі, яка не підтримала європейські санкції проти Москви після вторгнення в Україну. Президент Сербії Александар Вучич раніше назвав міжнародний тиск на підтримку санкцій "полюванням на відьом".