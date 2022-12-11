В іранському університеті, що займається військовими проєктами, стався вибух

Вибух і пожежа сталися в одному з приміщень Ісфаханського технологічного університету

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на twitter-сторінці Iran International English.

Зазначається, що університет пов’язаний з проєктами в оборонні сфері.

"Іранське державне медіа Borna News повідомило про вибух і пожежу на хімічному факультеті Ісфаханського технологічного університету. На відео… зазначено, що в одній з лабораторій факультету стався вибух", – йдеться у твіті.

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