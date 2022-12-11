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Ми будемо продовжувати наші контратаки, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим, - Резніков

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Ми будемо продовжувати наші контратаки, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.

Про це заявив Резніков на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими… ми спостерігали дощі й дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що вогкий ґрунт, і колісна техніка майже не може проходити…

Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", - заявив Резніков.

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Міністр наголосив, що план України "дуже простий – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до стану на 1991 рік, коли були міжнародно визнані кордони України".

Він висловив переконання, що росіяни воюють із цивільним населенням, щоб схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, однак це їм не вдасться.

"Ця війна – це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються", - сказав міністр.

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Топ коментарі

  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Не "сили оборони" а ЗСУ і не Ми, а ЗСУ.
  • Dimon Dimonov 8fec3651
    Нацгвардейцы тоже воюют только они не зсу а МВД. Поэтому силы обороны это обобщающее значение. По второму согласен. Резиников завхоз его дело форму снарягу и вооружение поставить. Воюет Залужный
  • andi Mir
    Краще б він займався мемами в соціальних мережах,як і весь час до цього, а зсу якось і без порад адвокатішки та різних шашличників розберуться.
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