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РНБО запровадила санкції проти ще семи представників УПЦ МП. ПЕРЕЛІК

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РНБО запровадила санкції проти ще семи представників УПЦ МП. ПЕРЕЛІК
РНБО у неділю запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.

Відповідний указ президента №863/2022 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 грудня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Нові санкції застосовані до таких осіб:

  • митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
  • митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
  • настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
  • митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич;
  • митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;
  • архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.


1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі. Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Крім того, останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. 

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Топ коментарі

  • Олександр Васильєв 9c5970be
    на скільки я пам'ятаю, при Порошенку відбувався масовий перехід кацапських парафій в ПЦУ, а при головному слузі 73% народу різко припинився
    і взялися за мацковський патріархат після того, як друга президента зняли з посади очільника СБУ
  • Voc Vox
  • Vlad Isaia
    Трохи статистики. Згідно останнього перепису в Україні євреї становлять 0,2% від загальної кількості населення. А тепер вгадайте країну, яка перебуває в стані війни, і президент, прем'єр міністр та міністр оборони цієї країни євреї. Підказка - це не Ізраїль. Поважаю армію Ізраїлю, у якої є чому повчитися, та євреїв, які вміють боронити свою країну, і не маю ніяких упереджень стосовно єврейського народу. Але погодьтесь, що наведена статистика в Україні м'яко кажучи наводить на роздуми, як так могло статися.
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