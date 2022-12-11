Після російських атак Одеський порт не працював, але вивезення зерна не зупиниться, – міністр Сольський

Трейдери не планують зупиняти експорт зерна з Одеси після російських атак

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Одеський порт не працював після останньої атаки РФ на енергооб'єкти, частково працюють ще два порти - Чорноморськ і Південний.

Сольський зазначив, що Одеський порт наразі не працює, оскільки ще не ввімкнули генератори. За його словами, зернотрейдери продовжували відвантажувати зерно через два інших порти.

"Проблеми є, але ніхто з трейдерів не говорить про припинення постачання. Порти використовують альтернативні джерела енергії", – сказав Сольський.

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