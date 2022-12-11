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Вторгнення в Україну стало тривожним сигналом про військові можливості Євросоюзу, - Боррель

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Вторгнення в Україну стало тривожним сигналом про військові можливості Євросоюзу, - Боррель
Повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом про військові можливості.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цього тижня відбулася щорічна конференція Європейської оборонної агенції. Відправною точкою обговорень стала війна Росії проти України.

Боррель наголосив, що в ході конференції він розповів про важливість підтримки України у "політичному, економічному та військовому плані, тобто зброєю та навчанням, щоб вона могла витіснити загарбника".

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"Ця війна також стала для всіх нас тривожним сигналом про наші військові можливості. Ми дали зброю Україні, але при цьому ми усвідомили, що наші військові запаси виснажені. З поверненням звичайної війни в серці Європи ми також усвідомили, що нам не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз на європейському континенті", - зазначив дипломат.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Выяснилось, шо в Европе в НАТО только 4 боеспособных армии - Польша, Литва, Латвия и Эстония.
  • Only
    Дійшло!

    Сподіваюсь - і до так званого "Локомотива" ЄС теж!
  • Евгений Агро
    Нехай не бояться. На них ніхто тепер і не нападе, якби пуйло 24-го напало на Європу, замість України, то цими силами, що були, він дійсно захопив би всю Європу, ось так, зненацька, а потім і Україну, якби перекрив західний кордон і постачання зброї нас. А США сказав би, що якщо вони втрутяться, то завдасть ядерний удар по ним. І вони б тоді, до розгрому від України, перелякалися. А так пуйло протупив, напавши на майже найсильнішу армію континенту. Що там з китайської не знаю, вони не демонстрували ще, що можуть.
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