Вторгнення в Україну стало тривожним сигналом про військові можливості Євросоюзу, - Боррель

Повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом про військові можливості.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цього тижня відбулася щорічна конференція Європейської оборонної агенції. Відправною точкою обговорень стала війна Росії проти України.

Боррель наголосив, що в ході конференції він розповів про важливість підтримки України у "політичному, економічному та військовому плані, тобто зброєю та навчанням, щоб вона могла витіснити загарбника".

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"Ця війна також стала для всіх нас тривожним сигналом про наші військові можливості. Ми дали зброю Україні, але при цьому ми усвідомили, що наші військові запаси виснажені. З поверненням звичайної війни в серці Європи ми також усвідомили, що нам не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз на європейському континенті", - зазначив дипломат.