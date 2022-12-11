Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом 11 грудня

2 91327
Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом 11 грудня
Президент України Володимир Зеленський планує провести телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом сьогодні, 11 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому зверненні. 

Президент нагадав, що сьогодні він уже провів окремі переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Одними з головних тем обговорень стали українська "формула миру" та розширення "зернової ініціативи".

"Сьогодні пізніше запланована розмова з президентом США Байденом. Деталі та результати - після завершення розмови", - додав Зеленський.

При цьому глава держави не розкрив деталі про те, що саме планується обговорити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робимо все, щоб повернути світло Одещині, - Зеленський. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Олександр Дніпро
    Деталі:
  • Voc Vox
    кто сдал ЮГ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини