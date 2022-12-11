НАТО посилює допомогу Молдові на тлі наростання гібридних загроз з боку Росії, - Санду

Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові, у зв’язку з чим зовнішні партнери, включно з НАТО, посилюють оборонну допомогу Молдові.

Про це сказала в інтерв'ю CNN президентка країни Майя Санду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Хоча загрози прямого військового вторгнення до Молдови зараз немає, Росія не залишає спроб проводити проти країни "гібридні атаки" для її дестабілізації, сказала Санду. У зв'язку з цим партнери Молдови, зокрема НАТО, посилюють взаємодію з Кишиневом для зміцнення оборонної сфери.

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Санду заявила, що Росія, крім посилення пропаганди, використовує як частину гібридної війни постачання енергоресурсів. Вона вказала, що Газпром обмежив постачання газу до Молдови на 60%, всупереч укладеному контракту і тому, що Молдова купує у Росії газ "за дуже високою ціною".

Президентка також зауважила, що країна отримує дедалы більше допомоги в оборонній сфері від країн НАТО.

"Ми зробили певні запити для нашого оборонного сектора. Ми розуміємо, що допомога Україні залишається пріоритетом, але також сподіваємось отримати допомогу для посилення обороноздатності", – сказала Санду.

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У відповідь на запитання, чи не боїться Молдова, що Росія заважатиме її вступу до Євросоюзу, Санду заявила, що Молдова є незалежною державою і сама ухвалює важливі для неї рішення.

"Це рішення наше та країн-членів Євросоюзу, і це зовсім не справа Росії", – наголосила Санду.