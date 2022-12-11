Переважну більшість генеруючих потужностей української енергосистеми відновлено, - "Укренерго"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в телеефірі "Суспільне. Новини".
"Станом на зараз українські енергетики змогли відновити більшість генеруючих потужностей після ракетних обстрілів цього тижня", - заявив Кудрицький.
Водночас руйнування внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою.
"Щодо теплоелектростанцій - їх здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу", - пояснив голова "Укренерго".
В "Укренерго" очікують, що наступного тижня матимуть в мережі нові енергоблоки від ТЕС.