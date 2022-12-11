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Переважну більшість генеруючих потужностей української енергосистеми відновлено, - "Укренерго"

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Переважну більшість генеруючих потужностей української енергосистеми відновлено, - "Укренерго"
Станом на вечір 11 грудня українські енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в телеефірі "Суспільне. Новини".

"Станом на зараз українські енергетики змогли відновити більшість генеруючих потужностей після ракетних обстрілів цього тижня", - заявив Кудрицький.

Водночас руйнування внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою.

"Щодо теплоелектростанцій - їх здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу", - пояснив голова "Укренерго".

В "Укренерго" очікують, що наступного тижня матимуть в мережі нові енергоблоки від ТЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 300 тисяч абонентів в Одеській області все ще залишаються без світла. Відновлено живлення об’єктів водопостачання

Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Одеса нехай скаже "дякую" такому собі кірюші тімошенко, який у четвер пофоткався на місцевості і відзвітував у ФБ про стан справ. Вночі прилетіли в те місце "мапєди" і ********** там усе. Навіть навідників не треба, коли довбойоби в ОПі сидять.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    мовчіть... бо забрешетесь... робіть тихенько свою справу...щоб у нас у всіх було світло...хоч по графіку ... хоч по пів дня... аби було... а з трибун злазьте...бо кожен щось своє вигадує...
  • Svitlana L
    В Одесі з 5 грудня ще не відновили енергопостачання! Укренерго куплене Ахметовим з потрохами і думає тільки про те як би дати Ахметову заробити гроші на генеруванні електрики, в той час як в нас достатньо АЕС для того щоб покрити дефіцит споживання! Не так важливі ТЕС Ахметова, як важливо вирівняти денне і нічне споживання та розігнати енергоблоки АЕС до потрібного рівня і тоді ТЕС будуть потрібні тільки в пікові моменти нагрузки пару годин зранку і пару годин ввечері! Краще будувати біля АЕС акумуляторні станції які будуть вночі забирати надлишок електрики, а вдень будуть додавати накопичену потужність в енергомережу! В цьому нас може допомогти Ілона Маск який вже робив такі проекти в Австралії.
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