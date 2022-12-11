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США не заохочують проведення Україною операцій на території РФ. Мета Вашингтона - переконатись, що українці можуть відвоювати свою землю, - Білий дім

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США не заохочують проведення Україною операцій на території РФ. Мета Вашингтона - переконатись, що українці можуть відвоювати свою землю, - Білий дім
США не заохочують і не допомагають Україні проводити "операції" на російській території. Вашингтон лише хоче переконатись, що українці можуть захищати свою територію та "відвоювати свою землю".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки у Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу ABC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"З самого початку ми говорили, що варто пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", - пояснив Кірбі.

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Також Кірбі оцінив ймовірні плани президента РФ Володимира Путіна у війні проти України. Він вважає, що судячи за вчинками, Путін продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб "поставити українців на коліна".

Нагадаємо, деклькома днями раніше Кірбі прокоментував вибухи на російських аеродромах.

"Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, скільки боєприпасів використовують - це рішення України, і ми це поважаємо", зазначив він.

Топ коментарі

  • Женя-Женя
    что за очередное заявление??
    т.е. бить по русским- это "не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу",

    а бить по украинцам - для всех добре, кроме самих украинцев, ну и х* с ними??
    сша просто поражают. С каждым днем.
  • Женя-Женя
    а что такое эскалация в понятии америки? они нам запрещают бить по россии. Чтобы нас расстреливали как в тире. А когда мы бьем в ответ, это в их понятии эскалация, що не добре для російського народу.
    Какая трогательная забота о русских! Мне лично вообще наплевать, что им там добре. Но не сердобольному кирби.
  • Maxim Ak-Murza
    Без проведения операций на территории помойки оккупированные Украинские земли не освободить. И в США это тоже прекрасно понимают, бо ходят слухи, шо вопрос с поставкой Серых Орлов и Жнецов решается в пользу Украины.
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