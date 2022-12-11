США не заохочують проведення Україною операцій на території РФ. Мета Вашингтона - переконатись, що українці можуть відвоювати свою землю, - Білий дім

США не заохочують і не допомагають Україні проводити "операції" на російській території. Вашингтон лише хоче переконатись, що українці можуть захищати свою територію та "відвоювати свою землю".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки у Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу ABC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"З самого початку ми говорили, що варто пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", - пояснив Кірбі.

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Також Кірбі оцінив ймовірні плани президента РФ Володимира Путіна у війні проти України. Він вважає, що судячи за вчинками, Путін продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб "поставити українців на коліна".

Нагадаємо, деклькома днями раніше Кірбі прокоментував вибухи на російських аеродромах.

"Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, скільки боєприпасів використовують - це рішення України, і ми це поважаємо", зазначив він.