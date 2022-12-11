Німеччина ще не ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2, - Кулеба
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Україна так і не змогла отримати від Берліна згоди на постачання бойових танків Leopard 2.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ARD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як система ППО IRIS-T та зенітних установок Gepard.
"Таке рішення ще не ухвалювалося, обіцянок не давалося. Але ми працюємо над цим", - сказав міністр.