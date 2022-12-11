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Німеччина ще не ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2, - Кулеба

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Німеччина ще не ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2, - Кулеба
Україна так і не змогла отримати від Берліна згоди на постачання бойових танків Leopard 2.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ARD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як система ППО IRIS-T та зенітних установок Gepard.

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"Таке рішення ще не ухвалювалося, обіцянок не давалося. Але ми працюємо над цим", - сказав міністр.

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Топ коментарі

  • Svitlana L
    Не дають танки, хай посилають власні підрозділи під Бахмут та Авдіївку, допомагати захищати Україну без танків!
  • Буба Бубченко
    Німчики чекають поки росіяни вб'ють усіх українців. По іншому ненадання нам танків розглядати не можна. Про літаки та ППО я вже мовчу.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та куда уж там... до Украины ль ей теперь... со своими переворотами.... на спину...
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