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Швеція не передаватиме Україні винищувачі Gripen, - міністр оборони Йонсон

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Швеція не передаватиме Україні винищувачі Gripen, - міністр оборони Йонсон
Швеція не має наміру передавати Україні винищувачі Gripen.

Про це сьогодні на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, який пройшов у Медіацентрі Одеса – Україна, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Планів надсилання літаків Gripen немає, скажу відверто", - сказав Йонсон.

В той же час він зазначив, що новий пакет допомоги Україні від Швеції передбачає поставку сучасних систем протиповітряної оборони.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    - Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
    - Как не хотеть! голодна, как собака.
    - Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
    - Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
    - Гм! разве мясо лучше хлеба?
    - Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
    При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
    - Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!

    (Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    США працють .Щоб бува Україна не використала шведські літаки для захисту українського народу.
  • Rino Rino
    Шведам, так само як і фінам, вони самі потрібні поки вони ще не в НАТО.
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