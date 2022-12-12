Говорили про дані розвідки щодо планів росіян, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
3 99340
На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у неділю розглядалася ситуація на передовій, обговорювалися розвіддані щодо планів загарбників, а також пропрацьовувалися внутрішні виклики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні,
"Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Усе детально опрацьовуємо", - сказав Глава держави.