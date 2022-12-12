Говорили про дані розвідки щодо планів росіян, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у неділю розглядалася ситуація на передовій, обговорювалися розвіддані щодо планів загарбників, а також пропрацьовувалися внутрішні виклики.