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Говорили про дані розвідки щодо планів росіян, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

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Говорили про дані розвідки щодо планів росіян, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у неділю розглядалася ситуація на передовій, обговорювалися розвіддані щодо планів загарбників, а також пропрацьовувалися внутрішні виклики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні,

"Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Усе детально опрацьовуємо", - сказав Глава держави.

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Топ коментарі

  • Urs
    Мені не потрібно, щоби мене заспокоювали, як дитину: "Ми незламні, світло в нас усередині".

    Я хочу, щоби влада розмовляла зі мною по-дорослому:
    Проблема - така, вирішення - таке!

    Як у Пороха, все чітко:
    проблема є, вирішуєм так:
    а) це
    б) це
    в) і ще ось це

    Невже я багато хочу?
  • дмитрий a4f273bf
    Как слышу слово Ставка, сразу слёзы накатываются на глаза и вспоминается Генералиссимус товарисч Срален... Однако умывшись, успокоившись и вспомнив "майские шашлычки" и "скумбрию по 8 гривен за кило", становится немного неудобно, говорят они, а стыдно тебе
  • Urs
    чим скоріше викинеш все совєцьке лайно, яке десятиріччями виховувало в залишках напівзнищеної української нації згубну меншовартість, принижувало, паплюжило та спотворювало будь-яку боротьбу та спротив совєтам, тим скоріше одужаєш та зможеш протистояти ще більшому потоку такої ж *****, тільки вже з голобородьками.
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