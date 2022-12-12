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Зеленський провів розмову з Байденом: Потрібно зробити все можливе для захисту населення України та її критичної інфраструктури

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Зеленський провів розмову з Байденом: Потрібно зробити все можливе для захисту населення України та її критичної інфраструктури
Президент України Володимир Зеленський вночі 12 грудня провів бесіду із президентом США Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі українського президента. 

"Поспілкувався з Президентом США Джозефом Байденом. Подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні. Це не лише сприяє досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки.

Цінуємо і допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України. Сподіваюсь на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період.

Дякую за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів принципам суверенітету і територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах", - підкреслив Зеленський. 

Читайте також: Зеленський анонсував телефонну розмову з Байденом 11 грудня

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Топ коментарі

  • Urs
    просто нагадаю
  • Олександр Дніпро
    - "Вторгнення не буде",
    - "СНН гірше за Скабєєву",
    - "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»",
    - "готуйтесь до шашликів",
    - "причин для вашої паніки немає",
    - "про вторгнення все знали заздалегідь, але брехали, бо була б паніка".

    (с)
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Захист мирного населення? А як же ,,я буду тєрять по 7 млн., якшо об'явлю евакуацію населення". А, зрозуміла. Це тіпа ,,дядько Джо дєнєх дай. І побільше"
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