Зеленський провів розмову з Байденом: Потрібно зробити все можливе для захисту населення України та її критичної інфраструктури
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі українського президента.
"Поспілкувався з Президентом США Джозефом Байденом. Подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні. Це не лише сприяє досягненню успіху на полі бою, а й підтримує стабільність української економіки.
Цінуємо і допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України. Сподіваюсь на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період.
Дякую за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також за чітку та послідовну відданість Сполучених Штатів принципам суверенітету і територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах", - підкреслив Зеленський.