Окупанти утримують у полоні 232 мешканців Запорізької області, - ОВА

Російські загарбники тримають у заручниках понад 230 жителів області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 9 місяців війни задокументовано численні факти порушення прав людини та насильства. Через російський полон пройшли 573 наших земляків, 232 – й досі у заручниках. При цьому міжнародні організації демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку", - йдеться в повідомленні.

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