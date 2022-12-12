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Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, але й Молдови, - Санду

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Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, але й Молдови, - Санду
У війні з РФ Україна захищає не лише власну свободу, але й свободу Молдови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президентка Молдови Майя Санду заявила в інтерв'ю CNN.

"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною. Є спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами, які підтримуються Росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: НАТО посилює допомогу Молдові на тлі наростання гібридних загроз з боку Росії, - Санду

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Наш клоун тобі пояснив навіщо він викрав Чауса?
  • Валентина Саюн c856325a
    Я думаю,що її рівень інтелекту набагато вище того про кого ви написали. І вона прекрасно розуміє, що відповідь буде мля,мля,мля.
  • Vlad Isaia
    Не так все просто. Вона намагається хоч якось навести порядок в своїй країні. Але майже тридцятирічне панування в Молдові після 1991 року проросійських комуністів-соціалістів (Вороні, Додон і т.д.) не пройшло безслідно. Вони всюди розставили свої кадри. Як тільки долдона заарештували то судді призначені при його владі випустили. В Україні ситуація не краща. Тяжко ламається олігархічно-корупційна система
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