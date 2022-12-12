Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, але й Молдови, - Санду

У війні з РФ Україна захищає не лише власну свободу, але й свободу Молдови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президентка Молдови Майя Санду заявила в інтерв'ю CNN.

"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною. Є спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами, які підтримуються Росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - йдеться в повідомленні.

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