Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти випустили щонайменше 30 снарядів із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини

4050
Окупанти випустили щонайменше 30 снарядів із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини
Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Усю ніч напружено було на Нікопольщині…

Росіяни тероризували "Градами", "Ураганами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку.

Скерували туди щонайменше 30 снарядів.

Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території - з’ясовують деталі обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах вночі лунала сирена, але минулося без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також: Росіяни шість разів за ніч із "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, випустили понад 50 снарядів. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини