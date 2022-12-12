Окупанти випустили щонайменше 30 снарядів із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини
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Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Усю ніч напружено було на Нікопольщині…
Росіяни тероризували "Градами", "Ураганами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку.
Скерували туди щонайменше 30 снарядів.
Минулося без загиблих та поранених.
Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території - з’ясовують деталі обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах вночі лунала сирена, але минулося без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.