11 грудня з українських портів вийшли чотири судна, що доставлять продовольство з України до Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Греції, Іспанії та Нідерландів

Із українських портів у неділю вийшли чотири суховантажні судна з майже 185 тис. тонн продовольства.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ), передає Цензор.НЕТ.

"11 грудня чотири судна вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 184 900 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Суховантаж Jaguar Max доставить 28 тис. тонн ріпаку до Греції та 40 тис. тонн пшениці до Іспанії. Судно Ioannis K перевозить 66 тис. тонн кукурудзи до Нідерландів, судно Rubymar - 35 тис. тонн пшениці до Єгипту. Судно Lady Youmna переправить 4 тис. тонн олії до Саудівської Аравії та 11,9 тис. тонн до ОАЕ.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

В українські порти також прямують три суховантажні машини, які в неділю пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 11 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 679 363 тонни. Загалом нині було дозволено рух 1083 суден: 540 на прибуття в українські порти та 543 - на вихід із них", - повідомили у СКЦ.

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