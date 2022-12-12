Найближчим часом РФ навряд чи досягне поставленої мети в Україні, - британська розвідка

Росія не зможе досягти поставленої мети в Україні. Крім того, малоймовірно, що російські війська просунуться на оперативному рівні протягом найближчих кількох місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка нагадала, що 8 грудня речник глави Кремля Дмитро Пєсков переформулював основні цілі "спецоперації". Він заявив, що Росія прагне захопити східні та південні області України.

"Коментарі Пєскова свідчать, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними", - йдеться у повідомленні.

При цьому пріоритетом Росії, як і раніше, залишається Донецька область, де окупанти намагаються просунутися вглиб регіону. Британська розвідка припускає, що РФ найближчим часом навряд чи зможе досягти своєї мети.

"Однак нині стратегія Росії навряд чи досягне поставленої мети: вкрай малоймовірно, що російські збройні сили зараз здатні створити ефективну ударну силу, здатну відбити ці райони", - зазначили у розвідці.

Також читайте: Підтримка Іраном російських збройних сил зросте найближчими місяцями, - британська розвідка