Рашисти б’ють по Харківщині. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок, - ОВА

Ворог протягом минулої доби обстріляв 12 населених пунктів Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам’янка.

"Найбільше від обстрілів потерпає Куп’янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає. У Харківському районі в с. Глибоке внаслідок обстрілів окупантів горіли два дачні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - інформує Синєгубов.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у місті Балаклія 58 річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізована в середньому стані.

Очільник регіону також нагадує, що триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 47 вибухонебезпечних предметів.

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"Наші військові продовжують тримати позиції та вести запеклі бої з окупантами", - резюмує Синєгубов.