Окупанти продовжують красти шахтне обладнання та посилюють мобілізаційні заходи у Довжанську на Луганщині, - ОВА

У Довжанську окупанти продовжують вирізати шахтне обладнання. Для гірників, яких не мобілізували, шукають варіанти працевлаштування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"На шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська демонтують і щоденно вивозять обладнання. Підприємство готують до консервації. Окупанти вже підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними", - йдеться в повідомленні.

Звільненим працівникам пропонують зареєструватися у центрах зайнятості та пройти курси професійного навчання. Одночасно в Довжанську вкрай посилили мобілізаційні заходи – чоловіків шукають, перевіряючи кожну квартиру.

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