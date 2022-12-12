Окупанти продовжують красти шахтне обладнання та посилюють мобілізаційні заходи у Довжанську на Луганщині, - ОВА
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У Довжанську окупанти продовжують вирізати шахтне обладнання. Для гірників, яких не мобілізували, шукають варіанти працевлаштування
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.
"На шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська демонтують і щоденно вивозять обладнання. Підприємство готують до консервації. Окупанти вже підготували перелік шахт, які вони вважають нерентабельними", - йдеться в повідомленні.
Звільненим працівникам пропонують зареєструватися у центрах зайнятості та пройти курси професійного навчання. Одночасно в Довжанську вкрай посилили мобілізаційні заходи – чоловіків шукають, перевіряючи кожну квартиру.