У Польщі починаються навчання з повітряної евакуації для українських парамедиків

У Польщі починаються навчання з повітряної евакуації поранених військових та цивільних із зони бойових дій.

Про старт реалізації ініціативи перших леді Олени Зеленської та Агати Корнгаузер-Дуди повідомив очільник Бюро нацбезпеки цієї країни Яцек Сєвєра, передає Цензор.НЕТ.

"У межах ініціативи перших леді України та Польщі група українських лікарів прибула до Польщі та завтра розпочинає навчання з повітряної евакуації поранених військових та мирного населення із зони бойових дій.

Варшава підтримує Київ у створенні повітряних рятувальних структур, ще більше груп перебувають у дорозі", – йдеться в його повідомленні.

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