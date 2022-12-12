Окупанти вранці вдарили з мінометів по Середино-Будській громаді на Сумщині

Сьогодні, 12 грудня, після 7 години росіяни обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині минула без обстрілів.



А от зранку, після 7 години, росіяни ударили з мінометів по Середино-Будській громаді. На прикордонні розірвалися три ворожі міни 120 мм калібру", - йдеться в повідомленні.



Також він повідомив, зо учора, 11 грудня, після 20 години російські військові обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів. Було 6 прильотів 120 мм калібру.



"Руйнувань і жертв у обох випадках не було", - додав Живицький.

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