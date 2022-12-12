Міноборони Росії видало методичку зі штурмових дій з досвіду війни проти України. ДОКУМЕНТ

Головне управління бойової підготовки ЗС РФ видало методичку "Особливості ведення бойових дій у місті (населеному пункті) і лісозахисній смузі в складі штурмового загону (роти, взводу)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

У матеріалі розповідається про завдання для штурмової роти, про організацію наступу в населеному пункті та лісосмузі.

"Методичні рекомендації призначені для командирів підрозділів, призначених для проведення штурмових дій, а також для вивчення викладацьким складом, слухачами та курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони Російської Федерації", - йдеться в документі.

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