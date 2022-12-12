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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 760 осіб, 2966 танків, 1929 артсистем, 5928 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 94 760 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 94760 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 2966 (+24) од,

бойових броньованих машин - 5928(+8) од,

артилерійських систем - 1929 (+1) од,

РСЗВ - 397 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+4),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4) од,

спеціальна техніка - 169 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 94 760 осіб, 2966 танків, 1929 артсистем, 5928 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • Urs
    хорошая статистика по вчерашнему дню. Общага в Сватово в статистику еще не вошла.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Внаслідок удару по російській авіабазі "Дягілєво" 5 грудня було ліквідовано пілота Ту-222М3, майора Євгена Навлютова. Про це повідомляють російські ЗМІ.
    Саме він бомбив мирне населення України. Разом із ним службу проходив і Олександр Шнотін. Їм було по 30 років. На авіабазу вони приїхали у "відрядження".
  • Qq Qqq f1a4586b
    День танків з чмобіками. Слава ЗСУ!
    24 танки це крутяк!
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