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База з ремонту військової техніки для ЗСУ розпочала свою роботу у Словаччині

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База з ремонту військової техніки для ЗСУ розпочала свою роботу у Словаччині
У місті Кошице на сході Словаччини розпочала роботу база з ремонту військової техніки для Збройних сил України, заявив бригадний генерал Крістіан Фройдінг, голова спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важких озброєнь для відбиття агресивної війни Росії", - сказав Фройдінг.

Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) наразі організовує в регіоні ремонт великої техніки, яку було зношено або пошкоджено в боях в Україні, таких як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Правовою основою співпраці є міжурядова угода між Словаччиною та німецьким урядом.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Аплодую стоячи!
  • Валентина Саюн c856325a
    Так,бо розвернули досить швидко. Тільки недавно був анонс,а ремонтна майстерня уже в дії.
  • Яр Холодний
    Кошіце (як мені пояснювали танкісти) у Чехословаччині був їхнім "Танкоградом" Просто після розвалу СРСР та ЧССР ремонтний центр був ліквідований (хоча корпуси зберегли) А зараз все відновили
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