База з ремонту військової техніки для ЗСУ розпочала свою роботу у Словаччині
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У місті Кошице на сході Словаччини розпочала роботу база з ремонту військової техніки для Збройних сил України, заявив бригадний генерал Крістіан Фройдінг, голова спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild, інформує Цензор.НЕТ.
"За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важких озброєнь для відбиття агресивної війни Росії", - сказав Фройдінг.
Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) наразі організовує в регіоні ремонт великої техніки, яку було зношено або пошкоджено в боях в Україні, таких як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.
Правовою основою співпраці є міжурядова угода між Словаччиною та німецьким урядом.