ЄС поки не узгодив 9-й пакет санкцій проти РФ, необхідно вирішити низку питань, - Боррель

Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ все ще перебуває на стадії узгодження. Успіху, ймовірно, вдасться досягти пізніше - у понеділок або у вівторок.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На порядку денному ... дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Ми ще не там, де б хотіли, ми не закінчили з ним", - сказав він.

"Я думав, що цього ранку ми могли б схвалити початок роботи над санкціями, але це не той випадок. Можливо, до кінця дня", - зазначив він, додавши, що, можливо, цього вдасться досягти у вівторок.

За його словами, глави МЗС країн ЄС мають різну думку щодо нових санкцій, і необхідно домогтися ще згоди щодо низки питань. Він додав, що це не буде простим завданням.

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